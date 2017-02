Schwarzenegger gegen den US-Präsident Arnie wollte Trumps Gesicht "in einen Tisch schlagen"

Der Protest äußert sich auf verschiedene Arten. Das Lokal "Kiwiana" in Brooklyn, das einem Fernsehkoch gehört, hat sich für einen Protest in schriftlicher Form entschieden. Die Kunden erhalten auf der Rechnung den Hinweis, dass die USA von Einwanderern profitiert."Immigranten machen America großartig (sie haben heute auch Ihr Essen gekocht und Sie bedient)" steht auf jeder Rechnung unter dem Betrag. Auch eine "NBC"-Journalistin bemerkte den Hinweis und machte die nette Aktion via Twitter einem größeren Publikum bekannt.So charakterisiert sich das Lokal selbst: "Im Kiwiana geht es um die Kombination der reichen kulturellen und kulinarischen Traditionen Neuseelands, gekrönt durch die Leidenschaft von Chef Mark Simmon für seine geliebte Heimat, in einer angenehmen Umgebung."Auch andere Restaurants protestieren gegen den Erlass Trumps, wonach Staatsangehörige sieben muslimischer Länder nicht einreisen dürfen. Die Initiative Breaking Bad NYC veröffentlichte eine Liste mit Restaurants, die typische Gerichte der sieben betroffenen Länder anbieten.