Zu der Großveranstaltung werden rund 10.000 Menschen in der Oberhausener Arena erwartet. Anlass des Auftritts: Die am 16. April geplante Volksabstimmung über das Präsidialsystem. Das bestätigte jetzt eine Sprecherin der Wahlkoordinierungsstelle der türkischen Regierungspartei AKP in Deutschland.Über die von dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan angestrebte Verfassungsreform können auch die in Deutschland lebenden Türken abstimmen.Falls bei dem Referendum eine Mehrheit für die Verfassungsreform zustande kommt, wird das parlamentarische System in der Türkei durch ein Präsidialsystem ersetzt. Erdogan würde gestärkt, das Parlament geschwächt werden.Offizieller Anlass für den Besuch Yildirims in Deutschland ist seine Teilnahme an der Münchener Sicherheitskonferenz. Die Arena in Oberhausen wiederum bestätigte der Zeitung "WAZ", dass für die Anmietung als Veranstalter die türkische Regierung angegeben wurde.