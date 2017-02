Der Asylbewerber aus dem Sudan legte sich die verschiedenen Identitäten in mehreren Städten an, um mehr Sozialleistungen in Deutschland erhalten zu können. Laut dem Nachrichtenmagazin "FOCUS" beläuft sich der Sozialbetrug auf knapp 22.000 Euro.



Zu Prozessbeginn am Montag ließ der Mann über seinen Anwalt mitteilen, dass er mit dem Geld seine kranken Eltern in seiner Heimat unterstützen wollte.

Von Polizisten geschrieben Aufreger-Buch gibt Österreich Schuld an Flüchtlingsstrom

Opposition ortet "Wahlkampfhilfe" Merkel trifft Erdogan zum ungünstigsten Zeitpunkt