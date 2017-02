Kinder (1, 2) sahen zu Afghane (17) fiel über Mutter her: Suche nach Opfern

Die 22-jährige Soopika P. half ehrenamtlich als Flüchtlingshelferin in Ahaus. Der 27-jährige Verdächtige soll sie mit zahlreichen Messerstichen in Oberkörper, Hals und ins Gesicht so schwer verletzt haben, dass sie keine Überlebenschance hatte. Motiv für die brutale Bluttat könnte verschmähte Liebe gewesen sein.Nach dem Mord wurde sofort nach dem Nigerianer gefahndet. Kurz nachdem am Montag ein internationaler Haftbefehl ausgestellt wurde, fassten Schweizer Behörden den Mann am Bahnhof Basel. Wie er dorthin gelangte ist noch unklar. Der Verdächtige könne erst nach seiner Ankunft in Deutschland einvernommen werden, hieß es aus der Staatsanwaltschaft Mannheim.