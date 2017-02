Prozess in St. Pölten Crash mit Flüchtlingstransporter: Vier Jahre Haft für Schlepper

Auf Autobahnparkplatz Schlepper ließ Flüchtlinge bei minus 20 Grad zurück

10 Festnahmen Türkische Bande schleppte Tausende nach Wien

Die Aktion ist derzeit noch im Gange. Die groß angelegte internationale Razzia richtet sich gegen gleich mehrere kriminelle Schlepperbanden. In Österreich, Deutschland, Ungarn, Rumänien und Bulgarien werden Hausdurchsuchungen durchgeführt.In Deutschland stürmten 122 Beamte insgesamt neun Häuser und verhafteten dabei einen Verdächtigen. Betroffen waren die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Berlin.In Österreich sind Wien und Kärnten Schauplätze von Hausdurchsuchungen. Derzeit werden Verstecke durchsucht. Mehr Informationen will das Bundeskriminalamt am Donnerstagnachmittag bekanntgeben.Ein Hotel in Ungarn soll den Schleppern als "Verteilerzentrum" gedient haben. Migranten wurden meist per Lkw auf die Routen in verschiedene Länder aufgeteilt.