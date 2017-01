22-Jährige wurde verhaftet Frau wollte Flüchtling in Koffer nach Spanien schmuggeln

Nur zwei schafften Übertritt 1.100 Migranten stürmten Grenzzaun in Ceuta

Tausende betroffen Flüchtlinge ohne Ausweis gelten ab Neujahr als volljährig

Die 25-jährige Asylwerberin war am Montagnachmittag tot in der Dusche gefunden worden. Daraufhin entlud sich der Zorn über die schlechten Bedingungen im Erstaufnahmezentrum in Ausschreitungen. Die aufgebrachten Flüchtlinge drehten den Strom in dem Aufnahmezentrum ab und legten Feuer.25 Mitarbeiter der Einrichtung verbarrikadierten sich daraufhin im Verwaltungsgebäude und konnten erst nach Stunden befreit werden, berichteten italienische Medien. Erst gegen Mitternacht konnten Polizeieinheiten zu ihnen vordringen und sie in Sicherheit bringen.Die aufgebrachten Asylwerber warfen den Betreibern der Unterkunft vor, dass die junge Frau aus der Elfenbeinküste zu spät Hilfe bekommen habe. Die Rettungskräfte wiesen die Vorwürfe zurück. Die Staatsanwaltschaft von Venedig hat eine Obduktion angeordnet, die die Todesursache klären soll.In dem Erstaufnahmezentrum in einer aufgelassenen Militärbasis in der 3.000-Einwohner-Gemeinde Cona sind rund 1.000 Asylwerber untergebracht.