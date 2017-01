"Hat schon vorher getötet" Istanbul-Attentäter soll in Syrien für IS gekämpft haben

Mit Türkei ausverhandelt UN-Sicherheitsrat einstimmig für Russlands Syrien-Plan

Putin verkündet Bestätigt: Ab Mitternacht Waffenruhe in ganz Syrien

Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen Tanklastwagen gehandelt haben, der mit Sprengstoff voll gepackt war und bei einem Markt in der Stadt nahe der türkischen Grenze gezündet wurde.Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte waren unter den Opfern sechs Rebellen, der Großteil der Toten jedoch Zivilisten. Laut einem Arzt vor Ort gäbe es sogar mehr als 60 Tote und 50 Verletzte. Die genaue Zahl und die Identität der Opfer sei nur schwer festzustellen, da viele bis zur Unkenntlichkeit verbrannten.Bei den Urhebern des Anschlags dürfte es sich um den IS handeln, der laut lokalen Berichten in letzter Zeit eine Reihe von Anschlägen in der Gegend verübt habe. Doch keiner davon war so schlimm wie dieser.