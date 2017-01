Vor Zensur eingeknickt Apple löscht auf Chinas Befehlt "New York Times"-App

Stärkste seit 2006 Sturmflut überschwemmt Deutschlands Küste

Die Angreifer tauchten auf einmal am beliebten Markt in Acapulco auf und eröffneten das Feuer. Wahllos zielten sie auf Menschen, zwei Frauen und zwei Männer starben sofort, ein Mann und eine Frau erlagen im Spital ihren Verletzungen.Zwei Duzend Pistolenkugeln wurden am Tatort von den Ermittlern sichergestellt. Die einst glamouröse Stadt gehört heute zu den gefährlichsten Städten in Mexico, Drogenkriege stehen hier an der Tagesordnung. Rivalisierende Banden kämpfen um die Kontrolle am örtlichen Drogenmarkt.