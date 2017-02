Tragödie in den Dolomiten Zwei 13-Jährige sterben bei Foto-Unfall in den Bergen

Umweltminister soll zurücktreten Wirbel um Tötung von "Problembärin" Daniza

Zu viele Tiere Trentino will Bären nach Österreich aussiedeln

Mehr als 2.300 Mal hatte der 56-jährige Walter H. den Sprung von einem Berggipfel gewagt. Am Samstag war es sein letzter. Er war mit einer Gruppe im italienischen Trentino unterwegs, wie die " Abendzeitung " in München berichtet. Vom Gipfel Sass Pordoi wollte er ins Tal segeln, dort warteten seine Familie und der Rest der Gruppe. Sie wollten den Sprung mit einer Drohne filmen.Rund 200 Meter unterhalb der Absprungstelle passierte das Unglück: Der 56-Jährige krachte gegen eine Felswand und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Die Gruppe alarmierte die Bergwacht, nachdem Walter H. nicht im Tal wie geplant eingetroffen war.Der Profi-Basejumper wurde von der Bergrettung zwischen zwei Felsschluchten eingeklemmt entdeckt. Die Bergung erfolgte per Hubschrauber, der auf dem Gipfel landete. Die Retter stiegen dann die Wand herab. Doch wegen der einbrechenden Dunkelheit musste die Aktion abgebrochen werden. Der Leichnam wurde gesichert und am Sonntag geborgen.