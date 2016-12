Polizei öffnete Geschenk für ihn Deutscher Busfahrer hielt Wurst-Paket für Bombe

Gewalt im Nachtbus Mädchen (1) bei Massenschlägerei verletzt

Jugendliche rasteten aus Gewaltexzesse in 15 US-Malls nach Weihnachten

BILDER DES TAGES 28.12.2016: Papst Franziskus erhält während einer Audienz einen Papagei von einem Mitglied des Goldenen Zirkus. (Foto: Reuters)

In Frankreich gibt es niemanden, an dem der Fall vorübergegangen ist. Nu zu gut ist Sauvages Geschichte noch im Gedächtnis, die zeigte, wie die Frau und ihre Kinder vom gewalttätigen Ehemann brutal geschlagen und vergewaltigt wurden. Sauvages Sohn beging 2012 Suizid, einen Tag später griff die Frau zum Gewehr. Der Prozess und die zehnjährige Haft hatten ebenso für Aufsehen gesorgt.Nun, vier Jahre später, wird Sauvage begnadigt und umgehend aus dem Gefängnis entlassen. "Der Platz von Madame Sauvage ist heute nicht mehr im Gefängnis, sondern bei ihrer Familie", so ein Sprecher von Staatschef Francois Hollande. Zuletzte hatte eine Petition mit 400.000 Unterschriften die Begnadigung von Jacqueline Sauvage gefordert.