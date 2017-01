Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Ein neuer Bericht des "Spiegel" (Samstagsausgabe) stellt den Umgang der deutschen Behörden mit Anis Amri in einem schlechten Licht da. Denn offenbar gab es enge Kontakte zwischen den späteren Lkw-Attentäter und einem islamistischen Verbindungsmann des Landeskriminalamtes in Nordrhein-Westfalen.Der V-Mann soll Amri sogar einmal nach Berlin gefahren haben. Der von mehreren Behörden als islamistischer Gefährder eingestufte Tunesier soll in Gesprächen mit dem Informanten mit Anschlagsplänen geprahlt und sich nach einem Schnellfeuergewehr erkundigt haben.Berichte, wonach auch Amri selbst ein Verbindungsmann gewesen sein soll, dementierte am Samstag ein Sprecher des Innenministeriums in Düsseldorf.Die CDU kann sich vorstellen, die Pannen der Behörden im Fall Amri in einem Untersuchungsausschuss des Bundestages aufzuklären. Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD hat einen Fehlerbericht angekündigt. In Deutschland will man Pannen im Umgang mit Gefährdern künftig um jeden Preis vermeiden.