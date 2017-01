Ein Auto kam von der Fahrbahn ab und erfasste den 33-Jährigen, der den Unfall nicht überlebte.



Baumer war bereits seit hundert Tagen zu Fuß - ohne Schuhe oder Socken - unterwegs, um gegen den Klimawandel zu protestieren: "Mein Ziel ist es, die Erde vor dem Tod durch den Klimawandel zu bewahren."



Im Oktober war der Klimaaktivist aus seinem Heimatstadt Providence in Rhode Island in Richtung Ohio aufgebrochen - ohne ein einziges Paar Schuhe. Barfuß. "Mein Ziel ist es, die Erde vor dem Tod durch den Klimawandel zu bewahren", erklärte er damals. Aber er marschierte auch gegen US-Präsident Donald Trump.



Dramatische letzte Worte auf Facebook

Am 21. Jänner postete auf Facebook seinen 100. Tag barfuß. Seine Worte, die angesichts seines Todes Gänsehaut hervorruffen: "Jeder, der den Präsidenten unterstützt, missachtet Menschlichkeit oder die Zukunft der Erde. Wenn du diesen Präsidenten unterstützt, dann ist es für dich ok, wenn Frauen, Farbige, Minderheiten, Menschen mit Behinderung, arme Menschen oder Hilfsbedürftige verletzt werden. Ich wünschte, die ganze emotionale und physische Gewalt dieser neuen Präsidentschaft könnte von denen, die in Gefahr sind, auf mich übertragen werden. Ich bin da draußen in Amerika...."









Letzter Twitter-Eintrag - die Füße

Noch vor drei Tagen postete Mark Baumer bei Instagram ein Foto seiner Füße. Sie sahen zerschunden und plattgetreten aus. Auf dem Bild sitzt Baumer auf der Straße, an einen Container gelehnt.

Day 101 of crossing america barefoot Ein von mark baumer (@baumerworld) gepostetes Foto am 21. Jan 2017 um 7:41 Uhr