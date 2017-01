Hier wartet er in Lyon am Bahnhof Part-Dieu auf den Zug. (Foto: BFMTV)

Hier wartet er in Lyon am Bahnhof Part-Dieu auf den Zug. (Foto: BFMTV)

Berlin-Terrorist Anis Amri erschossen Berlin-Terrorist Anis Amri in Mailand erschossen (Foto: Daniele Bennati (AP))

Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt (Foto: Reuters)

Horror in Berlin: Der Tag danach Der Tatort am Tag danach (Foto: Reuters)

Silvester in New York Müll-Laster sollen Times Square vor Anschlag sichern

Todesdrohungen gegen Familie Unschuldiger Berlin-Verdächtiger fürchtet um sein Leben

Die Behörden bemühen sich darum, Hinweise zu finden, die dem Tunesier die Vorbereitungen des terroristischen Anschlags nachzuweisen. Doch bis jetzt ist das trotz aller Bemühungen nicht gelungen. Es gibt nicht ausreichend konkrete Hinweise, die von der Justiz als Tatverdacht hätten gewertet werden können, heißt es.Der am Dienstag festgenommene mutmaßliche Kontaktmann von Amri wurde nach dem Berlin-Anschlag als islamistischer "Gefährder" eingestuft.Der 26 Jahre alte Tunesier, der am Vorabend des Terroranschlags vom 19. Dezember mit Amri in einem Restaurant in Berlin gegessen hatte, wird der radikal-salafistischen Szene zugeordnet.Am Mittwoch erging Haftbefehl gegen Bilal A - allerdings wegen des Verdachts auf Betrug beim Bezug von Sozialleistungen. Der 26-Jährige steht unter Verdacht, von Amris Plänen für den Anschlag gewusst zu haben, bei dem zwölf Menschen starb.