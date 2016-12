Warnsystem stoppte Amokfahrt Lkw-Bordcomputer verhinderte noch mehr Tote in Berlin

Fluchtroute immer klarer Berliner Polizei nimmt Komplizen von Anis Amri fest

Attentäter von Berlin Tunesien akzeptierte Amris Abschiebung 2 Tage vor Anschlag

Neffe von Attentäter Festnahmen in Tunesien nach Tod von Anis Amri

"Mein Bruder, alles in Ordnung, so Gott Will. Ich bin jetzt im Auto, bete für mich mein Bruder, bete für mich.", schrieb Anis Amri aus dem Todes-Lkw. Die SMS erreichte einen Glaubensbruder, dem er kurze Zeit später auch noch ein Selfie von sich schickte.Wenige Minuten später raste er mit dem gestohlenen Lkw einer polnischen Spedition und dem ermordeten rechtmäßigen Fahrer neben sich in einen Berliner Weihnachtsmarkt und tötete 12 Menschen. Der Attentäter flüchtete nach Italien, wo er am 23. Dezember in Mailand erschossen wurde.Die Ermittlungen sind damit aber noch lange nicht abgeschlossen. Nach Auswertung der Handy-Daten von Amri konnte die Berliner Polizei am Mittwoch einen Kontaktmann, der - so wie Amri - ebenfalls aus Tunesien stammt, in Berlin-Tempelhof festnehmen.