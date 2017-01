Berlin-Todesfahrer nahm Ecstasy und Koks

Wussten Behörden von Gefahr? Behörden-Informant fuhr prahlenden Amri nach Berlin

Uiguren aus China Istanbuler Silvester-Anschlag: Zwei Männer in Haft

Anis Amri, der Todesfahrer von Berlin, finanzierte sich laut der "Welt am Sonntag" sein Leben als Drogendealer. Der 24-jährige Tunesier sei laut einem Sachstandsbericht auch selbst dem Rauschgift nicht abgeneigt gewesen. Er habe regelmäßig Ecstasy und Kokain konsumiert.Nun fragen sich die Ermittler, ob Amri bei dem Anschlag am 19. Dezember unter Drogeneinfluss gestanden war. Schon in Tunesien soll Amri wegen Drogendelikten aufgefallen sein.Erst am Samstag hatte der deutsche "Spiegel" berichtet, es habe enge Kontakte zwischen Amri und einem Polizei-Informanten gegeben . Der V-Mann soll Amri sogar einmal nach Berlin gefahren haben. Der von mehreren Behörden als islamistischer Gefährder eingestufte Tunesier soll in Gesprächen mit dem Informanten mit Anschlagsplänen geprahlt und sich nach einem Schnellfeuergewehr erkundigt haben.