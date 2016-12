Am Tag danach werden die Ausmaße der Katastrophe erst deutlich. (© Reuters)

Berlin-Terrorist Anis Amri in Mailand erschossen

Er tat es nicht alleine Berliner Polizei nimmt Komplizen von Anis Amri fest

Attentäter von Berlin Tunesien akzeptierte Amris Abschiebung 2 Tage vor Anschlag

Neffe von Attentäter Festnahmen in Tunesien nach Tod von Anis Amri

Beim Festgenommenen soll es sich um einen Kontaktmann von Anis Amri handeln. Er stammt ebenfalls aus Tunesien, ist 40 Jahre alt und lebt in Berlin. Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf Sicherheitskreise.Die Kriminalisten konnten den Mann in seinen Wohn- und Geschäftsräumen in Tempelhof festnehmen. Die entscheidende Spur zu ihm lieferte die Auswertung der Handydaten von Anis Amri.