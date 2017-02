Lenker flüchtete 26-jährige Österreicherin in Kalifornien totgefahren

Für eine 12-jährige Genferin hat das Jahr 2016 schmerzhaft geendet. Mit einigen Freunden spazierte sie an Silvester durch das Dorf Evolène in der Schweiz, wo ihre Familie eine Zweitwohnung besitzt. Plötzlich kam ein Auto mit 80 statt den erlaubten 50 Kilometern pro Stunde gefahren, wie "Le Matin" schreibt.Vier der fünf Kinder, die gerade die Straße überqueren wollten, konnten ausweichen. Die 12-Jährige hatte weniger Glück: Das Auto fuhr ihr über den Fuß.Brisant: Am Steuer des Wagens saß der einzige Polizist der Gemeinde. Er war außerdem stark betrunken, schreibt die Zeitung. Die Polizei der Schweizer Gemeinde Vex griff ihn schließlich am Unfallort auf und nahm ihm den Führerschein weg.Die Eltern des Mädchens, das mehrere Frakturen am Fuß erlitten hat, machten eine Anzeige. Der Fall wird nun untersucht. Seinen Job als Gemeindepolizist durfte der Mann jedoch bisher behalten.