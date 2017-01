Bei Schwerpunktaktion KEIN Alkohol oder Drogen am Steuer

Die Polizei führte am vergangenen Wochenende einen Planquadrat im Stadtteil Schaerbeek durch und kontrollierte mehr als Tausend Menschen. Man wolle der Bevölkerung zeigen, dass man gegen Alkohol und Drogen am Steuer vorgehe, hatte ein Sprecher erklärt.Doch am Samstagabend meldeten sich die Gäste eines Lokals in der Gegend beim Notruf, als sie drei Polizisten entdeckten, die sich ordentlich betranken - und das in Uniform und mit ihren geladenen Dienstwaffen im Holster.Nüchterne Kollegen kamen und nahmen das Trio (50-55 Jahre) mit - einer von ihnen versuchte sogar noch zu fliehen. Allen drei droht nun ein Disziplinarverfahren.