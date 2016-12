Trauer um Passagiere und Personal: Blumen an der Kaimauer (Foto: Maxim Shemetov / Reuters)

Fehler des Piloten Versagen der Technik schlechter Treibstoff Fremdkörper im Triebwerk

Keine Überlebenden Jet mit 92 Menschen stürzt über dem Schwarzen Meer ab

3.500 Menschen helfen seit Sonntag dabei, das Wrack und die Opfer des Crashes zu bergen. Elf der 92 Todesopfer konnten bisher im Schwarzen Meer gefunden werden. Außerdem sollen bisher 86 Leichenteile geborgen worden sein. Die Überreste der Opfer wurden sofort zur Identifizierung nach Moskau geschickt. Die Bergung wird voraussichtlich noch mehrere Tage dauern. Es wird befürchtet, dass einige der Leichen bereits abgetrieben worden sind.Nur wenige Kilometer nach den Start in Sotschi stürzte am Sonntag die Tupolew Tu-154 ins Meer. Alle 92 Menschen an Bord sind dabei umgekommen.Die Ermittler gehen vonaus.Die Trauer in der Bevölkerung ist besonders groß, weil beim Absturz rund ein Drittel des legendären Alexandrow-Chroes starb. Das Militärensemble ist für die Russen ein Wahrzeichen. Unter den Toten war unter anderem der Dirigent des Chors.