Mehrere Bewaffnete eröffneten am Sonntagabend das Feuer in der Moschee in Quebec.

Rund 40 Menschen hielten sich zum Abgendgebet in der Moschee auf, als kurz nach 20 Uhr die tödlichen Schüsse fielen. Zwei bis drei Bewaffnete dürften das Feuer eröffnet haben. Sechs Menschen starben, mehrere wurden verletzt.Laut Premier Trudeau habe es sich um eine "Terrorattacke gegen Muslime" gehandelt. Trudeau verurteilte den Anschlag.Laut örtlicher Polizei wurden zwei Personen festgenommen, möglicherweise gibt es auch einen dritten Verdächtigen. Das Areal wurde großflächig abgesperrt.Gegen 21.30 trafen Angehörige der in der Moschee betenden Menschen am Anschlagsort ein. Sie suchten dort verzweifelt nach ihren Liebsten.Ein Zeuge, dessen Vater sich in der Moschee befand, zeigte sich gegenüber dem "Journal de Québec" erschüttert: "Das ist einfach grundlos. All die Leute, die da drin waren haben nichts gemacht. Absolut nichts. Es sind Unschuldige. Ich hätte niemals gedacht, dass das auch Quebec erreichen würde. Ich habe mich immer sicher gefühlt, aber am heutigen Abend stelle ich mir Fragen."Der Vorsitzender des "Centre culturel islamique de Québec", Mohamed Al Yangui, wies laut Medienberichten darauf hin, dass es bereits in der Vergangenheit zu Attacken gekommen sei. So sei etwa in der Nacht auf den 19. Juni ein abgetrennter Schweinekopf vor der Moschee platziert worden.