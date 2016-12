Keine Überlebenden Jet mit 92 Menschen stürzt über dem Schwarzen Meer ab

Etwa 3.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht, danach suchten Sprengstoffhunde die Umgebung ab: Eine Bombendrohung gegen den Kasaner, den Leningrader und den Jaroslawler Bahnhof war bei der Polizei eingegangen. Der Verkehr am Kosomolskaja-Platz, über den man in die drei Stationen gelangt, brach zusammen. Erst am frühen Nachmittag gab es Entwarnung: Die Einsatzkräfte konnten keinen Sprengstoff finden.