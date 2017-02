Erschreckende Zahlen Britischer Drohnen-Bericht: 6 Vorfälle im Oktober

Absturz aus 180 Metern Drohne erschlug beinahe Familie in München

Schrecklicher Unfall Drohne schneidet Kleinkind Augapfel entzwei

Spektakuläres Video Keilschwanzadler holt Drohne vom Himmel

Aus dem Weg! Känguru schlägt auf Drohne ein

Ganz Frankreich rätselt Erneut Drohne über AKW gesichtet

Kampf im Luftraum Adler pflückt Drohne vom Himmel

Monatelang wurden immer wieder Drohnen über französischen AKW gesichtet. Nachdem die Niederlande nun erste Erfolge beim Drohnenabfang (siehe Video unten) gemacht haben, hat auch Frankreich begonnen, eine fliegende Spezialschwadron auszubilden.Falkner trainieren die Greifvögel am Luftwaffenstützpunkt von Mont-de-Marsan nahe der Grenze zu Spanien. Nur Sekundenbruchteile dauert es, bis der Steinadler sich die Drohne in der Luft schnappt und blitzschnell um die eigene Achse dreht. Die Fänge sind perfekt gegen die Drohnenrotoren geschützt. Auch im Tierreich versucht die Beute, den Adler in die Fänge zu beißen, doch die harte Haut ist sehr unempfindlich.Seit dem Sommer werden die vier Adler trainiert. Die Falkner befestigten Fleischstücke an den Drohnen, die sich die Adler holen. So haben die Vögel gelernt, die Drohnen als Beute zu sehen. In freier Wildbahn können Steinadler sogar Lämmer davontragen.Nach den Niederlanden und Frankreich hat nun auch England Interesse an Adlern als Air-Force-Personal angemeldet.