In nur einer Woche 14.000 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet

Gefährlich starker Seegang Boot mit 150 Menschen an Bord vor Lesbos gekentert

Rekord-Rettung am Freitag 4.200 Flüchtlinge von 22 Booten gerettet

Mittelmeer Erneut Flüchtlingsschiff mit 300 Menschen an Bord in Seenot

Die Flüchtlinge waren vermutlich auf dem Weg nach Europa, als das Unglück passierte. Wie Ansa berichtet wurden bereits die Leichen von acht Personen geborgen, vier Überlebende konnten gerettet werden. Nach den Informationen der Überlebenden befanden sich insgesamt 107 Menschen an Bord. Eine offizielle Stellungnahme der italienischen Küstenwache gibt es nicht.Warum das Boot in Seenot geriet, ist vorerst noch unklar. Allerdings sollen die Wetterbedingungen an der Unglücksstelle sehr schlecht gewesen sein.Bei einer weiteren Rettungsaktion unweit von Lampedusa entfernt wurden die Leichen von fünf Personen in Schlauchbooten geborgen. Wie italienische Medien berichten, mussten drei gerettete Flüchtlinge wegen starker Unterkühlungen per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Sizilien geflogen werden. Die anderen Überlebenden wurden nach Lampedusa gebracht.