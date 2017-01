Ivan Rogers: Kein britischer Botschafter mehr in Brüssel, er geht. (Foto: Reuters)

Offenbar gibt es Differenzen wegen des Brexit-Fahrplans. Rogers hat den Posten seit November 2013 inne, zuvor war er EU-Berater von Ministerpräsident David Cameron.Die Briten hatten in einer Volksabstimmung am 23. Juni mehrheitlich für einen Austritt aus der EU gestimmt. Der auf zwei Jahre angelegte Austrittsprozess kann erst dann beginnen, wenn London das Ausscheiden aus der EU nach Artikel 50 des EU-Vertrags beantragt hat. Die Premierministerin Theresa May sill diese Austrittserklärung bis Ende März abgeben.