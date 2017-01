Einstweilige Verfügung Hassposting: Grüne feiern Erfolg gegen Facebook

Bereits im März 2016 soll der Verdächtige das Video auf Facebook hochgeladen haben. Es zeigt einen Busfahrer, zu hören ist die lautstarke Durchsage "Alle Ausländer sofort einsteigen. Wir fahren nach Auschwitz". Doch der Schein trügt, denn der Beitrag ist manipuliert.In Wirklichkeit begrüßte der Busfahrer die Flüchtlinge freundlich: "I have an important message for all people from the whole world in this bus. Welcome to Germany, welcome to my country. Have a nice day." ("Ich habe eine wichtige Botschaft an all die Menschen aus der ganzen Welt in diesem Bus. Herzlich willkommen in Deutschland, herzlich willkommen in meinem Land. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.") Die herzerwärmende Aktion wurde 2015 in ganz Deutschland medial aufgegriffen.Durch eine Zeitungsanfrage wurde die Polizei auf die manipulierte und in ein Hassvideo verwandelte Aufnahme aufmerksam. Die verwendete Tonspur stammt aus einem anderen Hassvideo, das 2015 in sozialen Netzwerken entdeckt worden war.Nun wird ermittelt, ob der 29-Jährige die Tonspur selbst manipuliert oder nur das Video gepostet hat. Der Verdächtige ist polizeibekannt, er soll Anfang November einen Flüchtling aus Libyen mit einer Schreckschusspistole bedroht haben.