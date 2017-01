Russlands Präsident Putin gratulierte Trump in einem Telegramm. (Foto: AP)

Die drei Geheimdienste legten am Freitag ihre Erkenntnisse über die Hackerattacken vor. Sie sind der Meinung, Wladimir Putin persönlich habe die "Einflusskampagne" angeordnet. Damit bestätigen die Behörden das, was Präsident Barack Obama schon seit Wochen behauptet. Erst Ende Dezember warf Obama 35 russische Agenten aus den USA Die Hacker sollen mehrere Ziele angegriffen haben. Als fast sicher gilt, dass Hillary Clinton erst gehackt und diese Daten dann an WikiLeaks weitergegeben wurden. Auch mehrere Wahlkommissionen sollen im Visier der Russen gewesen sein.Die Geheimdienste vermuten, dass sich Putin von der Zusammenarbeit mit Trump größeres Entgegenkommen erwartet hat.Trump behauptete immer wieder, an den Vorwürfen sie nichts dran. Die Geheimdienstchefs setzten sich dann mit Trump zusammen, um ihm ihre Sicht der Dinge zu erklären. Doch Trump bleibt bei seiner Meinung, dass die Russen ihm nicht geholfen hätten. Auch an der Qualität der Geheimdienst-Arbeit äußerte er lautstark Bedenken.Trotzdem will Trump, nachdem er am 20. Jänner angelobt wird, Maßnahmen gegen Hackerangriffe in die Wege leiten.