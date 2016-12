70.000 $ im Jahr für alle Bester Boss aller Zeiten: Klage, Top-Kräfte gehen

Die Angestellten von Bertch Cabinets aus Iowa konnten es kaum glauben. Ihr Arbeitgeber verkündete die Belohnung für das Erreichen der Unternehmensziele: Alle 800 Mitarbeiter des Küchenausstatters gehen auf eine einwöchige Kreuzfahrt in der Karibik. Die Firma zahlt, versteht sich. Das war vor einem Jahr. Nun haben die Angestellten wirklich geschafft, was der Chef wollte. Und der zückte, wie versprochen, das Geldbörsl.Am 8. Jänner geht's los. Mit vier Charterflugzeugen werden die Angestellten nach Miami geflogen. Dort folgt von Sonntag auf Montag eine Nacht in einem 5-Sterne-Hotel. Am Montag geht's per Bus vom Hotel zum Hafen, wo schon der Kreuzfahrtliner wartet."Wir versuchen unsere Leute stets noch mehr zu motivieren, um die verschiedenen Unternehmensziele zu erreichen", wird der Geschäftsführer Gary Vertch beim "Waterloo-Cedar Falls Courier" zitiert Dass die Firma zu bleibt, erfuhren die Kunden über Facebook: "Bertch freut sich, einen firmenweiten Urlaub verkünden zu dürfen!", erschien dort am 20. Dezember in der Timeline. "Wir schließen alle Einrichtungen vom 9. bis zum 13. Jänner und werden Segel in die sonnige Karibik setzen! Dieser Trip wäre ohne die harte Arbeit der Bertch-Mitarbeiter nicht möglich!"