China ist der weltgrößte Markt für Elfenbeinhandel, doch das soll 2017 ein Ende haben. Wie die staatliche Nachrichtenagentur "Xinhua" berichtet, soll der Handel sowie die Verarbeitung von Elfenbein verboten werden. Alle verarbeitenden Betriebe und Märkte müssen bis Ende März 2017 schließen.Der WWF freut sich über diesen Vorstoß: "Das ist ein Meilenstein für den Elefantenschutz!". Das Verbot des Handels mit Elfenbein ist eine wichtige Voraussetzung, um das Abschlachten der Elefanten aufzuhalten, außerdem sei es ein Signal, dass die weltweit organisierte Wilderei keine Zukunft habe.Bereits im Oktober haben die Mitgliedsländer der Artenschutzkonferenz in Südafrika beschlossen, sich für ein Verbot des Elfenbeinhandels stark zu machen. In den meisten Ländern ist der internationale kommerzielle Handel mit Elfenbein seit 1990 erboten. Örtlich wird aber immer noch mit Elfenbein gehandelt, besonders in Asien ist die Nachfrage groß.