Der Mann aus einem Dorf in der Provinz Shaanxi hatte einen ihm völlig unbekannten Gegenstand Anfang der 1990er Jahre von einem Freund geschenkt bekommen. Er fand das Teil äußerst praktisch - zum Knacken von Walnüssen!Doch jetzt wurde er stutzig, als er ein offizielles Flugblatt in die Hand bekam, auf dem die Behörden über verbotene Waffen informierten. Der Mann brachte seinen Nussknacker daraufhin zur Polizei, weil er Ähnlichkeit mit einem der abgebildeten Gegenstände hatte.Und tatsächlich: Es handelte sich bei seinem Werkzeug um eine Handgranate! Jetzt muss er sich nach einem neuen Nussknacker umsehen - diesmal aber hoffentlich in einem Fachgeschäft.