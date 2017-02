Kassen zahlen in Deutschland Freigabe von Cannabis auf Rezept beschlossen

130 Pflanzen im Jahr Schwerkranker Patient darf Marihuana selbst anbauen

Neue Studie bestätigt Kiffen kann Schizophrenie auslösen

Der Bundestag hat am 19. Jänner beschlossen, dass Schmerzpatienten Cannabis in der Apotheke bekommen sollen - natürlich nur gegen Vorlage eines Rezepts, wie es bereits in vielen anderen Ländern üblich ist.Damit das ganze System aber funktioniert, muss es erst aufgebaut werden. Und dafür sucht das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte drei Wissenschaftler, die quasi als Staats-Dealer arbeiten. Zu ihren Aufgaben gehört unter anderem die "Planung und Organisation der Inbesitznahme und der effektiven Weitergabe des Cannabis in das Vertriebssystem".Außerdem sollen sie sich um die "Vergabe von Lizenzen zum Anbau von Cannabis für die medizinische Verwendung" kümmern. Dienstantritt wäre bereits der 1. März - wer Interesse hat, kann sich hier bewerben.