Zuletzt sollen Ermittler nach dem Terroranschlag in Berlin einen Ausweis des mutmaßlichen Angreifers im Führerhaus des Lastwagens gefunden haben, mit dem er Menschen auf dem Berliner Weihnachtsmarkt verletzte und tötete. Wäre dies bei einem "herkömmlichen" Verbrechen der Fall, würde man wohl von außerordentlich dummen Tätern sprechen. Im Fall von Terroristen hat dies aber System.Bei der Terrorfahrt in Nizza, als auch bei dem Attentat auf das Büro der Zeitschrift "Charlie Hebdo" fanden Ermittler Ausweise vor, die absichtlich zurückgelassen wurden. Das geschehe, weil Terroristen Narzissten sind, wie "Stern" den Extremismus-Experten Ahmad Mansour zitiert: "Sie wollen sichtbar werden. Sie vergessen den Ausweis nicht. Sie tun das bewusst." Das Zurücklassen soll heißen: "Ich war das, ich bin verantwortlich."Gleichzeitig verweist der Bericht aber darauf, dass der Fall in Berlin nicht geklärt ist und der gesuchte Anis Amri nicht eindeutig als Täter identifiziert wurde. Und: Natürlich sei auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass ein Dritter die Ausweispapiere als Ablenkung platziert habe oder sie Amri selbst tatsächlich vergessen oder im Kampf mit dem Lastwagenfahrer fallengelassen habe.Klarer wird indes, warum das Ausweisdokument des Tunesiers erst am Dienstagnachmittag bei einer weiteren Untersuchung des Lastwagens gefunden wurde, mit dem Amri auf den Berliner Weihnachtsmarkt gerast sein soll. Bei einer ersten Durchsuchung hatte man das Dokument offenbar übersehen. Grund: Ermittler durften das Fahrzeuginnere erst spät untersuchen, nachdem zuerst DNA-Proben genommen wurden und Suchhunde nach einer möglichen Fährte schnüffelten. Erst nach Stunden der Ermittlungsarbeit durfte dann das Führerhaus nach Gegenständen genauer durchsucht werden.