Dass Le Pen und ihr Front National wollen, dass Frankreich aus der EU aussteigt ist kein Geheimnis. Nun hat sie ihren Plan für einen Euro-Ausstieg Frankreich präsentiert. Alle Verbindungen zur EU will sie nun wohl doch nicht abbrechen.Statt des Euro solle es in Europa ein System von nationalen Währungen geben. Le Pen hat dabei so etwas Ähnliches wie den ECU vor Augen. Die ECU war die Europäische Währungseinheit, das Währungssystem vor der Einführung des Euro.Der ECU war eine Rechnungseinheit der EG-Staaten. Dabei zahlten alle Länder in einen Währungstopf ein, der Wert des ECU bemaß sich aus dem Anteil der jeweiligen Währungen sowie mehreren wirtschaftlichen Kriterien. Den ECU gab es niemals als Banknote, Bankkonten und Überweisungen in ECU waren allerdings möglich.Angesprochen darauf, ob sie aus der EU austreten wolle, sagte sie in einem Interview: "Nein. Ich denke wir müsse mit der EU neu verhandeln, um Frankreich wieder mehr Souveränität zu geben." Ein Referendum solle dafür Rückendeckung geben.