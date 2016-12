Attentäter von Berlin Tunesien akzeptierte Amris Abschiebung 2 Tage vor Anschlag

Neffe von Attentäter Festnahmen in Tunesien nach Tod von Anis Amri

Terrorist schrie "Allahu Akbar" Berliner Attentäter tot: Italien feiert Polizisten als Helden

Mutmaßlicher Berlin-Attentäter Todesfahrer saß 4 Jahre in Italien im Gefängnis

Die bayrische Schwesterpartei der CDU von Kanzlerin Angela Merkel fordert eine Verschärfung der Sicherheitsgesetze. Neben mehr Videoüberwachung und elektronischen Fußfesseln für verurteile Extremisten will man Asylwerber, die abgewiesen worden sind, bis zu ihrer Rückführung in eine Abschiebehaft nehmen."Wer unseren Staat bedroht, hat sein Gastrecht verwirkt", zitiert die Süddeutsche Zeitung aus dem Dokument. Während die CSU mit den eigenen Parteikollegen der CDU und vor allem mit Merkel seit Monaten im Streit über die große Zahl an aufgenommenen Flüchtlingen liegt, gibt es überraschende Unterstützung aus der SPD.Der Vize-Parteichef Ralf Stegner sagte zur Tageszeitung Die Welt: "Ein Gefährder, dessen Asylantrag rechtskräftig abgelehnt worden ist, muss in Abschiebehaft verbleiben", sagte Stegner: "Wer die allgemeine Sicherheit gefährdet, darf nicht auf freiem Fuß unterwegs sein." Man dürfe diesen Personen "keine Chance zum Untertauchen lassen".