Eine ältere Dame hatte in Gevelsberg (Nordrhein-Westfalen) einem Busfahrer ein Päckchen mit den Worten "Frohes Fest" überreicht. Verunsichert von den jüngsten Terroranschlägen, und weil er die Frau nicht erkannte, sprach der Mann zwei Polizisten an, die gerade am Bahnhof Jugendliche kontrollierten.Die Beamten öffneten zunächst unerschrocken das beigelegte Kuvert, in denen Weihnachtsgrüße und der Name der Absenderin stand. Da die Polizisten nicht davon ausgingen, dass eine ältere deutsche Hausfrau plötzlich zum IS übergelaufen sei, öffneten sie das Paket. Und darin fanden sie statt Sprengstoff massenweise Wurst."Die Frau fiel aus allen Wolken, als sie von dem Einsatz erfuhr, und entschuldigte sich. Dabei hatte sie die Folgen ja gar nicht absehen können. Am Ende nahm der Busfahrer sein Geschenk auch an und freute sich, wie es bezweckt war", erklärte eine Polizeisprecherin der Bild-Zeitung.