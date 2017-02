Dokument aufgetaucht Vorwurf: Mehr als 100 Imame in Österreich als Spione tätig

Am Mittwoch nahm die deutsche Polizei in Wohnungen von vier Imamen des türkischen Islamverbandes Ditib Hausdurchsuchungen vor. Sie sollen im Auftrag der türkischen Religionsbehörde Diyanet angebliche Anhänger der Bewegung von Fethullah Gülen, die laut Ansicht des Regimes um Präsident Recep Tayyip Erdogan hinter dem Putschversuch im Sommer 2016 stecken soll, ausspioniert haben.Der Bundestagsabgeordnete Volker Beck fordert eine Ausweitung der Ermittlungen auf den türkischen Premier Binali Yildirim. Denn diesem ist die türkische Religionsbehörde direkt unterstellt.Es bestehe der Verdacht, dass sich Yildirim "selbst der geheimdienstlichen Agententätigkeit in mittelbarer Täterschaft, der Anstiftung zur geheimdienstlichen Agententätigkeit in mittelbarer Täterschaft oder der Beihilfe zur geheimdienstlichen Agententätigkeit strafbar gemacht hat", begründet Beck in einem Schreiben an den Generalbundesanwalt, die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Polizei.Laut Beck soll Yildirim bei seinem Deutschlandbesuch am Samstag vernommen werden, weil es sich nicht um eine amtliche Einladung handle und er daher keine Immunität genieße. Der Ministerpräsident wirbt bei einer Veranstaltung in Oberhausen für die Zustimmung zur neuen Verfassung am 16. April, die die Türkei in ein Präsidialsystem verwandeln soll, in dem Erdogans Macht anwachsen würde.