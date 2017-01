Police pepper spray Trump Inauguration protesters https://t.co/QnpPFYrzp0 via @YouTube — Joseph DeLuna (@jodeluna) 21. Januar 2017

Protest gegen Donald Trump Vor dem Gelände, auf dem Donald Trump um 12 Uhr Lokalzeit angelobt wurde, versammelten sich Gegner des neuen US-Präsidenten, es kam zu Rangeleien. (Foto: Reuters)

.@potus signs documents to allow Mattis and Kelly to be sworn in & exec order on #Obamacare pic.twitter.com/CdGcGlyfbI — Sean Spicer (@PressSec) 21. Januar 2017

Die Parade, mit der Donald Trump vom Kapitol zum Weißen Haus fuhr, hatte am Freitag mit einstündiger Verspätung begonnen. Die Autokolonne bewegte sich im Schritttempo unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen zum Regierungssitz. Trump war während der Parade zur Amtseinführung mehrfach aus der Präsidentenlimousine ausgestiegen und ein Stück des Weges zum Weißen Haus zu Fuß gelaufen. Begleitet wurde der 70-jährige Republikaner von seiner Frau - First Lady Melania - und seinem zehnjährigen Sohn Barron.Die Strecke war von Zehntausenden Menschen gesäumt. Direkt zuvor hatte Trump eine Militärparade abgenommen. Bei gewaltsamen Protesten gegen US-Präsident Trump auch an der Paraderoute sind indes 217 Demonstranten festgenommen worden. Ihnen werde Randale vorgeworfen, sagte der Interimspolizeichef des Hauptstadtbezirks, Peter Newsham, auf einer Pressekonferenz. Sechs Beamte seien bei Zusammenstößen vom Freitag leicht verletzt worden. Die Konfrontation zwischen Trump-Gegnern und Sicherheitskräften ging im Zentrum von Washington weiter. Protestler traten Arm in Arm Reihen einer Polizeikette entgegen und skandierten "Kein Trump, kein Ku-Klux-Klan, keine faschistische USA."Ein in sozialen Medien kursierendes Video zeigte zuvor, wie Beamte mit Pfefferspray gegen Protestler vorgingen, darunter eine ältere Frau und einen Mann mit Krücken. Auch gegen Personen, die die beiden wegbringen wollten, wurde Pfefferspray eingesetzt. Was vor der Aufnahme geschah, war unklar. Gegen Ende des Videos ist zu sehen, wie Protestler Zementblöcke auseinandernehmen zu scheinen und einige Gegenstände auf Sicherheitskräfte werfen. Andere lieferten sich lautstarke Wortgefechte mit Trump-Anhängern. Die Polizei setzte Blendgranaten ein. Helikopter kreisten über dem Geschehen. Einige Blocks entfernt lief derweil die Parade zur Amtsübernahme von Trump.Die Parade zur Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump in Washington ging trotzdem planmäßig zu Ende. Nach dessen vorangegangenen Vereidigung war damit die Zeit für den dritten Akt der Feiern gekommen: drei Bälle, zu denen Trump und die neue First Lady Melania antanzten. Die zwei ersten Bälle fanden im Walter E. Washington Kongresszentrum statt, der dritte zu Ehren der US-Streitkräfte im National Building Museum, einem Architekturmuseum.Mit einem Benefizkonzert haben Dutzende Musical- und TV-Stars am New Yorker Broadway währenddessen gegen die Präsidentschaft von Donald Trump demonstriert. Beim "Concert for America" sang am Freitag unter anderem Tony-Siegerin Chita Rivera, die Originalbesetzung der Anita in der "West Side Story". Auch Sharon Gless ("Cagney und Lacey") und Billy Porter ("Kinky Boots") hatten kurze Auftritte vor den rund 1.500 Zuschauern in der ausverkauften Town Hall der Metropole. Die Erlöse des unter das Motto "Stand Up! Sing Out!" ("Steht auf! Singt es heraus!") gestellten Konzerts gehen an Organisationen für die Rechte von Einwanderern und Gesundheitsversorgung von Frauen. Es soll von nun an monatlich stattfinden.Der neue US-Präsident hat sich indes noch vor den Bällen als eine seiner ersten Amtshandlungen die Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama vorgenommen. Per Verfügung hielt Donald Trump die Bundesbehörden am Freitag an, das Krankenversicherungsgesetz seines Vorgängers zu lockern. Bei der Unterzeichnung des Dekrets standen im Oval Office Vizepräsident Mike Pence, Stabschef Reince Priebus und andere ranghohe Berater an seiner Seite.Trump und seine Frau Melania haben schließlich auf den Bällen zu seiner Amtseinführung mit einem Tanz die Blicke auf sich gezogen. Auf dem sogenannten Freedom Ball in Washington bewegten sich die beiden auf der Bühne zu den Klängen des Frank-Sinatra-Klassikers "My Way". Seinen ersten Tag als Oberkommandierender beschrieb Trump in einer kurzen Rede als toll. "Leute, die nicht so nett zu mir waren, sagten, dass wir heute echt gute Arbeit geleistet haben", sagte er. "Es war so, als ob Gott auf uns herabgeblickt hätte."Während er mit der First Lady tanzte, kamen Vizepräsident Mike Pence, dessen Frau Karen sowie Mitglieder der Trump-Familie zu ihnen auf die Bühne. Die Tänze wiederholte das Paar auf beiden folgenden Bällen ebenso, bevor Trump ins Weiße Haus zurückkehrte. Sein Abschluss-Statement: "Jetzt geht der Spaß los."