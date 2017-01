Dieser Bankomat lag auf den Gleisen. (Foto: Polizei)

"Explosionsgefahr": Die Gefahrgut-Schilder an den Kesselwagen zeigen, was alles hätte passieren können. Große Mengen Flüssiggas sind in den Tanks des Güterzugs, der am Donnerstag im Bahnhof von Dinslaken am nordwestlichen Rand des Ruhrgebiets von Möchtegern-Panzerknackern zum Entgleisen gebracht wurde."Was passiert wäre, wenn einer der Kesselwagen leckgeschlagen wäre, darf man sich gar nicht ausmalen", sagt Polizeisprecher Uwe Esselborn. Tatsächlich springt der gepanzerte Automat auf und Geldscheine fliegen umher, aber auch die Lok springt aus den Gleisen.Der Lokführer und seine beiden Begleiter kommen mit dem Schrecken und leichten Prellungen davon. Der Zug und die Bahnstrecke wurden schwer beschädigt, der Schaden beträgt mehrere Hunderttausend Euro. Polizisten sammelten die Geldscheine wieder ein.Die Kriminellen hatten den 500 Kilogramm schweren Bankomaten aus der der Verankerung im Bahnhofsgebäude von Dinslaken gerissen und irgendwie auf die Gleise geschleppt. Die Polizei sucht jetzt nach möglichen Zeugen.