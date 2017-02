Steinadler als Spezialeinheit Bonjour! Ich fange Drohnen für Frankreichs Militär

Immer wieder gibt es in China Probleme mit Flugdrachen und Ballons, die in Stromleitungen landen. Um Defekten oder Kurzschlüssen vorzubeugen, muss der Plastikmüll so schnell wie möglich entfernt werden. Bisher wurden die gestrandeten Gegenstände von einem Mitarbeiter mit einem Stock entfernt, nun haben chinesische Firmen eine neue Methode ausgetüftelt. Eine Drohne brennt den Plastikmüll aus der Luft weg.Die Drohne mit einem angebrachten Flammenwerfer ist in einer knappen Viertelstunde vorbereitet und startklar. Mit gezielten Feuerstößen von bis zu 400 Grad Celsius werden Plastikteile auf den Leitungen einfach weggeschmolzen. Den Stromkabeln selbst, die aus einer Metalllegierung bestehen, tun die Flammen nichts.