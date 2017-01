Extremer Einsatz Florianis retten Hund aus Eiswasser

Tierdrama in Wien-Brigittenau Bulldogge Chilly (1) nach Vergiftung eingeschläfert

Auch Elterntiere sicher Drei Hundebabys aus verschüttetem Hotel gerettet

Der Hund hatte 15 Jahre seines Lebens angekettet an seine Hundehütte im US-Bundesstaat New York verbracht. Zu allen Jahreszeiten musste er im Freien bleiben. Nachbarn machten die Tierhilfsorganisation "Guardians of Rescue" auf den Fall aufmerksam gemacht.Diese konnten den Besitzer letztlich überzeugen, den Hund freizulassen. Den Moment, als die Helfer die Hundekette durchschneiden, hielten sie auf Video fest. Der Vierbeiner kann seine neugewonnene Freiheit zunächst kaum glauben. Seine Welt ist nun unendlich größer.