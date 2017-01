Ungewöhnlicher Anblick an Bord einer Passagiermaschine. (Foto: privat)

Das Bild zeigt 80 Raubvögel, die mit ihren Hauben "ruhig gestellt" worden sind, und die brav in der Passagierkabine sitzen. Es ist nicht ganz klar, wohin der Flug ging, doch der Prinz ist höchstwahrscheinlich zu einer Jagd unterwegs, die in der arabischen Welt gerne mit Falken gemacht wird.In der Region kommt es jedoch öfters vor, dass Fluggäste mit ihren Falken verreisen - wenn auch nicht mit so vielen. Die Qatar Airways hat sogar eine eigene Tabelle über die Kosten für die Mitnahme von Falken . Es ist allerdings nicht bekannt, bei welcher Airline dieses Bild entstanden ist.