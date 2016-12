Lehrer marschierte mit Schülern zur Nazi-Parade auf

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

"Titanic"-Cover sorgt für Aufregung Satire-Magazin wünscht deutschen Promis den Tod

Wie im Film Sechs Knackis brachen durch die Toilette aus

Warum die Schüler der Kuang Fu-Schule sich zum 62. Jubiläum der Einrichtung unbedingt als Nazis verkleiden mussten ist unklar. Fix ist: Sie lösten damit einen handfesten Skandal aus.Fotos und Videos, die Schüler und Lehrer in Nazi-Outfits zeigen, verbreiteten sich am Wochenende in sozialen Netzwerken. Das Bildungsministerium musste sich entschuldigen, das Deutsche Institut in Taipeh und das Israelitische Kulturinstitut verurteilten die Aktion scharf.Am Sonntag sah sich der Schuldirektor gezwungen, seinen Job an den Nagel zu hängen. Er hätte die Aktion nicht erlauben dürfen, gestand er. Der Bildungsminister kündigte an, den Unterricht in Zeitgeschichte zu verbessern.