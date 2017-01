Kaffee ohne Tratsch? Marine Le Pen im Trump Tower gesichtet

"Ich habe ihn vorhergesagt. Dass das Pfund jetzt an Wert verliert ist großartig, weil Geschäfte jetzt in weiten Teilen Großbritanniens unglaublich gut laufen.""Weil Leute es nicht mögen, wenn andere Leute in ihr Land kommen und es zerstören. Wären die Leute nicht gezwungen worden, alle, so viele Flüchtlinge aufzunehmen, wäre es nicht zum Brexit gekommen.""Ich finde, sie ist eine große Führungspersönlichkeit, aber sie hat einen katastrophalen Fehler gemacht. Das war, all diese Illegalen ins Land zu lassen. Wo auch immer sie herkommen. Und keiner weiß, wo sie herkommen. Ihr werdet es aber herausfinden." Trump bezeichnete Merkels Politik, die er in der Vergangenheit verrückt ("insane", Anm.) genannt hat als "großen Fehler". Deutschland hätte einmal eine der strengsten Einreisebestimmungen der Welt gehabt.Er findet, "wir hätten sichere Zonen in Syrien bauen sollen, das wäre viel billiger gewesen. Man hätte die Golfstaaten dafür zahlen lassen können. Sie haben immerhin mehr Geld als alle anderen."Die Nato hat Probleme. Sie ist überflüssig, weil sie vor vielen, vielen Jahren erdacht wurde. Sie hat sich nicht um den Terror gekümmert.Erster Ansprechpartner für Trump in Europa wäre Angela Merkel, weil er findet, dass die EU ein "Vehikel" für Deutschland ist. Deshalb findet er es auch so gescheit, dass England ausgetreten ist."Du kannst Firmen nicht erlauben alle Angestellten rauszuwerfen, nach Mexiko abzusiedeln und das Produkt zurück ins Land zu verkaufen. Es wird eine hohe Grenzsteuer geben. Sie können ihre Waren schon verkaufen, aber sie werden 35 Prozent Steuer zahlen. Aber es wird zu keiner Steuer kommen, weil sie nicht wegziehen werden.