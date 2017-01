Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Donald Trump: Bereit für Angelobung Donald Trump ist in Washington eingetroffen (Foto: Evan Vucci (AP))

Pro & Contra zum Thema Trump Die Gäste schilderten ihre Standpunkte, ein echter Diskurs bildete sich nicht. (Foto: Puls4/Screenshot)

Hohe Sicherheitsvorkehrungen Donald Trump traf grinsend in Washington ein

Obamas letzter Militärschlag USA bombardieren IS-Camps in Libyen

Selbe "Frisur" Mottenart nach Donald Trump benannt

Vorwurf der Belästigung TV-Kandidatin Summer Zervos verklagt Donald Trump

Die Inauguration in Washington wird von 28.000 Sicherheitskräften bewacht. Und so läuft das Polit-Ereignis des Jahres ab: Hymne Casting-Show-Teilnehmerin Jackie Evancho (16) singt um 15.30 Uhr (MEZ) vor dem Kapitol die Nationalhymne – Stars wie Elton John sagten ab. Amtseid Um 18 Uhr wird der oberste Richter John Roberts Donald Trump den Eid abnehmen.Fans konnten dafür Tickets (Preise bis 1 Million Dollar) kaufen. Trillerpfeifen, Ballons und Wasserpistolen sind verboten. 2.000 Klos wurden aufgestellt. Antrittsrede Es folgt Trumps erste Rede. Obama sprach 20 Minuten, Kennedy sagte den Satz: "Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst!"Parade Nach dem Essen geht es um 21 Uhr im Autokorso zum Weißen Haus – eine Million Fans und Trump-Gegner sollen kommen. Die Trumps besuchen drei Bälle, übernachten danach erstmals im Weißen Haus.Nadja Bernhard und "ZiB"-Außenpolitik-Chef Andreas Pfeifer melden sich um 17.05 Uhr in ORF 2 mit einer "ZiB Spezial", die ARD überträgt live ab 17.15 Uhr – N24 und n-tv gehen bereits ab 15 Uhr auf Sendung.