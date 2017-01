Das offizielle Dokument mit dem Rechtschreibfehler.

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

"Teresa" May excited to talk about the "speshul" relationship. https://t.co/LInyKuZUwU — Brian Klaas (@brianklaas) 27. Januar 2017

"Sie ist widerlich“ Donald Trump hetzt gegen Madonna

Offener Brief von Moby Norbert Hofer soll sich "von Rassismus distanzieren"

Wegen Mauerbau Mexiko geht auf Konfrontation mit Trump

Dreh für Musikvideo Donald Trump besuchte Kim Jong-un in Hong Kong

Diplomatische Eiszeit Trump will Mexiko-Mauer mit Strafzoll finanzieren

Denn in ihrem Vornamen fehlte jeweils das "h". Dieser Rechtschreibfehler ist schon peinlich genug. Doch "Teresa May" ist nicht irgendeine Person, sondern ein britisches Model, dass auch hin und wieder in Pornofilmen mitmachte.Das Presseteam im Weißen Haus kennt sich offenbar noch nicht ganz so gut aus: Denn laut einer Mitteilung habe der Vizepräsident der USA mit Australiens "Außen Premierministerin" Julie Bishop telefoniert. Bishop ist Außenministerin. Premierminister Australiens ist Malcolm Turnbull.Vor ihrem Treffen mit Trump hat Theresa May die USA vor einer zu großen Nähe zu Russland gewarnt. Washington müsse sich bei der Annäherung an Moskau "in Acht nehmen", so May. Für Samstag ist ein Telefonat zwischen Russlands Präsident Putin und US-Präsident Trump angekündigt.