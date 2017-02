Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Williams berichtete, dass er nach Bestätigung der Teilnahme Trumps am G7-Gipfel an Trump-Chefberater Steve Bannon - der frühere Chef des rechtskonservativen Mediums "Breitbart" - geschrieben habe. Er habe ihn gedrängt, dass Trump "bei einer Reise nach Italien sich die Mühe machen soll, dem Papst zu begegnen, denn sonst wäre das eine Brüskierung. Mister Bannon hat geantwortet: 'Ja, wir haben bereits darüber nachgedacht'."Was Bannon betrifft, so interessiere ihn die katholische Lehre nicht, sehr wohl aber soziale Fragen im Kontext der Religion, sagte Williams. Das unterscheide Bannon von den Papstkritikern wie Kardinal Raymond Burke, der wegen dem Kommunionsempfang für wiederverheiratete Geschiedene einen Konflikt mit Franziskus hat.Papst Franziskus erteilte Willams 2013 die Dispens vom Priesteramt; er heiratete 2014 und wurde "Breitbart"-Romkorrespondent. Mit Ex-Chef Bannon teile er nicht alle Sichtweisen, sagte er im "Corriere". Zustimmung habe aber dessen Einschätzung, dass "der Islam nicht kompatibel mit der judäo-christlichen Kultur ist".Bisher haben zwölf US-Präsidenten sechs Päpste im Vatikan und in den Vereinigten Staaten getroffen. Der erste war am 4. Jänner 1919 Woodrow Wilson mit Papst Benedikt XV. im Apostolischen Palast.