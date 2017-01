Erster Blick ins Budget Trump will Gelder für Kunst und Wissenschaft streichen

Das Flugzeug verließ als erster Trumps zehn Jahre alter Sohn Barron. Es folgten weitere Familienmitglieder, darunter die Söhne Eric und Donald Jr. sowie Tochter Ivanka. Trump stieg mit seiner Frau Melania als letzter die Gangway hinab und grinste in die Kameras. Mit einem Autokonvoi begab sich die Familie in das von Trumps Unternehmensgruppe betriebene Hotel in der Innenstadt, wo ein Mittagessen anstand.Anschließend legte der künftige Präsident in Gedenken an gefallene US-Soldaten einen Kranz auf dem Militärfriedhof Arlington nieder und besuchte ein Konzert vor dem Lincoln-Denkmal in der Nähe des Weißen Hauses.Trump und und sein Vizepräsident Mike Pence werden am Freitag vereidigt, direkt danach hält der Nachfolger von Barack Obama seine Antrittsrede. Trump tritt sein Amt mit historisch niedrigen Zustimmungswerten in der Bevölkerung an. Mehrere Dutzende Abgeordnete der Demokraten haben angekündigt, die Vereidigung vor dem Kapitol zu boykottieren. In Washington herrschen extreme Sicherheitsvorkehrungen.