Gegen IS in Syrien Russland und Türkei bomben erstmals gemeinsam

Mit Türkei ausverhandelt UN-Sicherheitsrat einstimmig für Russlands Syrien-Plan

Beim Angriff auf ein Gebäude in Nordsyrien nahe der Stadt al-Bab starben nicht IS-Kämpfer, sondern türkische Soldaten. Das "Friendly Fire" forderte außerdem elf Verletzte.Putin telefonierte daraufhin mit Erdogan, laut Kreml habe er ihm sein Beileid ausgesprochen. Schuld an der Tragödie sei eine mangelhafte Abstimmung zwischen Russland und Ankara gewesen. Laut türkischem Militär wurde eine Untersuchung eingeleitet.Die beiden Staatschefs sollen überein gekommen sein, die militärische Zusammenarbeit während Operationen in Syrien gegen IS-Kämpfer und Mitglieder anderer extremistischer Organisationen zu verstärken.Seit dem Beginn der türkischen Operation in Syrien im August waren 66 Soldaten getötet worden.