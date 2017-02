Sechs Gesetze in Begutachtung Integrationsgesetz auf Schiene: Burkaverbot ab Juli

Der EU-Außenrat betonte, dass die Grenzkontrollen nur dann erfolgen sollen, wenn diese "notwendig und verhältnismäßig" seien. An der österreichisch-italienischen Grenze am Brenner darf nicht kontrolliert werden. Österreich darf allerdings seine Kontrollen an den Grenzen zu Slowenien und Ungarn fortführen.Deutschland darf seine Kontrollen an der Grenze zu Österreich weiterführen. Zuvor hatten bereits EU-Kommission sowie die Botschafter der 28 EU-Staaten grünes Licht für die Verlängerung erteilt. Die gilt vorerst bis Mitte Mai.