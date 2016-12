Wie lange ist normal? Mutter stillt 7-Jährige: Schweizer Staatsanwalt klagt

Die 31-jährigen Zwillinge bezeichnen sich als die "identesten Zwillinge auf Erden". Auch die zahlreichen Schönheitsoperationen, denen sie sich unterzogen haben, haben das nicht geändert. Sie verstehen sich offenbar sehr gut, denn sie teilen sich sogar einen Lebenspartner.Der Mann heißt Ben Byrne und lebt den Traum so manchen unreifen Teenagers. Er schläft mit seinen Zwillingen in einem Bett und legt Wert darauf, sie beide gleich zu behandeln. "Wenn er Anna küsst, küsst er gleich danach auch mich", erzählt Lucy in einem Youtube-Video.Per Youtube-Video kündigten die beiden nun auch ihre Heiratspläne an. Beide wollen Bens Frau sein. Doch wo geht das? Sie riefen ihre Follower dazu auf, Ideen zu posten. Denn natürlich ist Polygamie in Australien, wo die Zwillinge leben, illegal.Das lässt die beiden aber nicht verzagen: "Vielleicht machen wir eine Art Verpartnerungszeremonie, die für uns symbolischen Wert hat", überlegen sie. Auf jeden Fall muss der arme Ben doppelt so tief in die Tasche greifen wie andere Männer: Zwei Eheringe müssen her. Und natürlich auch zwei Brautkleider.