"El Chapo" hinter Gitter Ehemals mächtigster Drogen-Boss beklagt Folter

Dem ehemaligen Chef des Sinaloa-Kartells, werden in den Vereinigten Staaten Mord, Drogenhandel, organisierte Kriminalität und Geldwäsche vorgeworfen - ihm droht die Todesstrafe. Guzman hatte sich gegen die Auslieferung gewehrt und gedroht, den US-Ermittlern alles zu erzählen, was für einige Politiker und Beamte in Mexiko äußerst unangenehm werden könnte.Doch El Chapo war bereits zwei Mal aus mexikanischen Gefängnissen geflohen: 2001 und zuletzt 2015 durch einen 1,5 Kilometer langen Tunnel . Dies dürfte auch den ursprünglichen Plan der Regierung, Guzman in der Heimat vor Gericht zu stellen, geändert haben.